Macron entrega a Starmer la Legión de Honor a pocos días de abandonar el cargo de primer ministro de Reino Unido

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), junto al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (izquierda), durante la cumbre del G7 en Evián, en junio de 2026 (archivo) - Isabel Infantes/PA Wire/dpa

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha entegado a Legión de Honor al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, quien se ha convertido así en el primer 'premier' británico en obtener este galardón, en un momento en el que apura su última etapa en el cargo tras su reciente dimisión.

Macron le entregó la condecoración el lunes, cuando Starmer se encontraba en París para participar en una cumbre de la Coalición de Voluntarios para Ucrania y asistir al desfile militar celebrado el martes en la capital francesa con motivo de las festividades del 14 de julio.

El único primer ministro británico que había recibido un galardón similar --y, de hecho, de mayor nivel-- fue Winston Churchill, quien recibió en 1958 la Gran Cruz de la Legión de Honor en reconocimiento de su liderazgo y estrechos lazos con Francia durante la Segunda Guerra Mundial, en la que ambos países fueron aliados frente a la Alemania nazi.

En este caso, Starmer lo ha recibido como muestra de "gratitud" por parte "del pueblo francés" por su periodo al frente de Reino Unido, según dijo Macron. "Más allá de eso, por su liderazgo personal y sus compromisos con, obviamente, su país, pero también con la seguridad de nuestra Europa, la relación bilaterales y la decencia", agregó.

"Debo decir que todas las cualidades humanas que aprendemos a apreciar siguen siendo muy importantes para todos nosotros. En ustedes hemos encontrado un socio muy confiable y amable", manifestó el mandatario francés durante el acto de entrega, tal y como ha recogido el diario británico 'The Guardian'.

Starmer, que llegó al cargo en julio de 2024, ha mantenido unas firmes relaciones diplomáticas con Francia desde entonces. El 'premier' abandonará el cargo el 20 de julio tras presentar su dimisión el 22 de junio entre presiones en el seno de su formación, el Partido Laborista, por su mal desempeño en las últimas elecciones en Reino Unido.