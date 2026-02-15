Macron llama a la calma tras la muerte de un joven ultranacionalista en un altercado en Lyon

Imagen de archivo de la Policía de Lyon - Europa Press/Contacto/Sandrine Thesillat

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido calma a todas las fuerzas políticas y a la población tras la muerte este pasado sábado de un joven ultranacionalista francés en lo que la Fiscalía investiga como un posible delito de homicidio con agravante después de, según testigos, un altercado con un presunto grupo de antifascistas.

Quentin D., de 23 años, fue encontrado inconsciente el jueves por la noche a las orillas del río Saona, en Vieux-Lyon y acabó falleciendo est pasado sábado por la tarde en el hospital.

Una primera versión de los incidentes fue proporcionada en redes sociales por la presidenta del colectivo feminista de ultraderecha Némésis, Alice Cordier, que describió a Quentin D. como un miembro de una comitiva de seguridad que acompañaba a una protesta contra la eurodiputada del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), Rima Hassan.

Los abogados de la familia, por contra, aseguran a los medios franceses que el joven no había sido contratado por ningún grupo y que fue agredido sin motivo alguno en una "emboscada preparada metódicamente (...) por individuos organizados y entrenados", en palabras del letrado Fabien Rajon.

En medio de esta confusión, Macron de momento ha condenado el incidente y trasladado su apoyo a la familia. "En la República ninguna causa, ninguna ideología justificará jamás el asesinato. Por el contrario, el propósito de nuestras instituciones es civilizar los debates y proteger la libre expresión de argumentos", ha manifestado

"Es esencial procesar, llevar ante la justicia y condenar a los autores de esta atrocidad. El odio que mata no tiene cabida en nuestra sociedad", ha añadido antes de hacer "un llamamiento a la calma, a la moderación y al respeto".

LFI también ha condenado "con la mayor firmeza posible toda violencia física ", declaró su coordinador, Manuel Bompard . Raphaël Arnault, diputado de LFI, ha expresado igualmente su "horror y repugnancia" tras el anuncio de la muerte de Quentin y expresó su esperanza de que "salga a la luz toda la verdad".