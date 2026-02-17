Macron y Modi elevan la alianza estratégica en su cumbre en Bombay

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro de India, Narendra Modi, en un viaje el pasado febrero a París. - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de India, Narendra Modi, han proclamado este martes en el marco de su cumbre en Bombay una alianza estratégica reforzada entre París y Delhi, insistiendo en que Francia será un socio estrecho en distintas materias, incluyendo la innovación tecnológica.

"India y Francia, hemos decidido elevar nuestra asociación estratégica al nivel de una asociación estratégica global especial. En diplomacia, eso significa mucho", ha asegurado el presidente galo en un mensaje en redes sociales durante su visita oficial a Bombay, donde ha sido recibido por el primer ministro indio.

En un discurso en el lanzamiento de un centro indo-francés de Inteligencia Artificial en el sector sanitario, Macron ha tendido la mano a India como socio tecnológico, asegurando que "la cuestión no es si India innovará, sino quién innovará con India".

"Francia es la única respuesta clara. Estamos aquí, queremos estar aquí con vosotros y no nos vamos a ninguna parte", ha recalcado el dirigente francés en su intervención.

Por su lado, Modi ha valorado las "conversaciones de amplio alcance" con el presidente francés, insistiendo en que ambos países han elevado el nivel de sus relaciones. "La nuestra es una asociación para la estabilidad y el progreso mundiales. Hemos debatido la cooperación en materia de industria, defensa, energía limpia, espacio y tecnologías emergentes", ha señalado.

El líder indio ha recalcado que Francia e India "crearán redes sólidas entre las empresas emergentes y las micro, pequeñas y medianas empresas" y, entre otros acuerdos de cooperación, "facilitarán los intercambios de estudiantes e investigadores y establecerán nuevos centros de innovación conjuntos".

Para Modi, el presente año "marca un punto de inflexión" en las relaciones entre India y Europa, tras el acuerdo de libre comercio pactado con la UE, que servirá igualmente para impulsar las relaciones con Paris. El primer ministro indio ha reivindicado también los acuerdos con Francia "para evitar la doble imposición", favoreciendo así la inversión de ciudadanos y empresas en ambos países.