Macron rechaza destinar fondos UE a centros de deportación: No son ni eficaces ni encajan con los valores europeos

Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

BRUSELAS 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado de plano este viernes desde Bruselas que se destinen fondos comunitarios a los centros de deportación en terceros países para trasladar a migrantes que esperan su expulsión, tal y como han solicitado 19 de sus socios, y ha avisado de que tiene reservas tanto sobre la "eficacia" del modelo como que encajen en los valores y derechos fundamentales sobre los que se construyó la Unión.

"Soy un gran defensor de la innovación, pero también tengo gran prudencia cuando se habla de innovar sobre los valores y Derechos Humanos. Permítanme tener esta reserva", ha zanjado en una rueda de prensa, al término de la cumbre de líderes de la UE, en alusión al uso de la expresión "soluciones innovadoras" como el eufemismo usado por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen para proponer la creación de los centros de deportación en suelo extracomunitario.

El mandatario galo ha querido dejar claro que defiende una política común que permita que haya "menos migración ilegal en Europa" y procedimientos más ágiles y eficaces para acelerar los retornos de quienes no reciben permiso de asilo. "Es de sentido común, es conforme a nuestro derecho y es lo que las sociedades esperan de nosotros", ha remachado.

En este contexto, y tras celebrar que en la cumbre de octubre los líderes se hayan comprometido a tener un debate en profundidad sobre migración, Macron ha querido dejar claro que su Gobierno "no apoya" la defensa de "políticas innovadoras" que otros socios reclaman. Se trata en todo caso, ha recalcado, de medidas que se enmarcan dentro de la política nacional y en ningún caso tendrían encaje en la europea, por lo que rechaza de plano que pudieran recibir fondos comunitarios.

Precisamente esta semana, en el curso de las negociaciones a Veintisiete sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), los Estados miembro han acordado --con el rechazo de España y una reserva de Francia-- que se puedan destinar recursos del próximo presupuesto a este tipo de centros, dentro del marco del fondo 'Global Europe' para política exterior.

"No he visto nunca funcionar un centro en un país tercero", ha avisado, al tiempo que ha llamado la atención sobre el hecho de que el modelo que se plantea pasa por transferir a personas que no quieren regresar a su país de origen a un país tercero "quizá a cambio de dinero, y ¿a qué país? ¿con qué Derechos Humanos?", se ha preguntado.

"No estoy seguro de que sea la Europa ni encaje sobre los Derechos Fundamentales sobre los que se construyó Europa", ha remachado en la rueda de prensa al final del Consejo Europeo. De este modo, ha concluido que respeta las políticas nacionales que cada gobierno decida, pero que "no serán las que pongamos en práctica (en Francia) ni aquellas que el presupuesto que adoptemos (a 27) pondrá en marcha".