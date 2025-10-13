Macron reclama "estabilidad" política en Francia y carga contra "los que alimentan la división"

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado este lunes un alegato en favor de la "estabilidad" política tras el anuncio del segundo gabinete del primer minsitro, Sébastian Lecornu, en unas primeras declaraciones en las que ha cargado contra "los que alimentan la división y la especulación", en una alusión velada a grupos opositores.

Macron, que se ha pronunciado ante los medios al llegar a Egipto para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, considera que algunos partidos políticos galos "no han estado a la altura del momento que vive Francia". El presidente encabezará el martes el primer Consejo de Ministros de esta nueva etapa, marcada por amenazas de censura ya desde el inicio.

De hecho, la jefa de filas de La Francia Insumisa (LFI) en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, ya ha anunciado la presentación de una primera moción de censura, con el objetivo de "hacer caer" el Gobierno. "El país no tiene tiempo que percer. Lecornu caerá y Macron le seguirá", ha proclamado en redes sociales.

También el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha anticipado en una entrevista a TF1 que su formación presentará "en las próximas horas" su propia moción, aunque se ha abierto a apoyar cualquier iniciativa encaminada a censurar al Ejecutivo, "aunque procedan de otro campo político".

"No soy sectario. Lo que cuenta es el interés de Francia y el interés de Francia es detener las derivas de Macron", ha esgrimido el dirigente ultraderechista.

Lecornu ha mantenido para este segundo gabinete algunos nombres del anterior equipo, pero ha incorporado otros perfiles más técnicos y menos políticos con el objetivo de evitar polémicas y tratar de abrirse a otras fuerzas, si bien en la práctica no ha logrado ningún respaldo adicional dentro del Parlamento y sigue por tanto sin contar con una mayoría solvente.