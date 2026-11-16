Macron reconoce "errores" en sus mandatos diez años después de su primera candidatura a unas presidenciales

Emmanuel Macron - Nitola / Xinhua News / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido "errores" durante sus dos mandatos este lunes, cuando se cumplen diez años desde que declarase su primera candidatura al Elíseo y a meses de que abandone la Presidencia, si bien ha defendido haber trabajado por el "interés superior" del país.

"En todo momento, he hecho todo lo posible por el interés superior del país. A veces se han cometido errores, pero cada día hemos trabajado duro, junto a muchas mujeres y hombres extraordinarios, al servicio de Francia y de los franceses", ha señalado en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Pese a ello, el mandatario, que ha asegurado a sus conciudadanos que seguirá comprometido con ellos "hasta el final" de su gobierno, ha defendido su gestión en esta década al frente de su país, afirmando que en todo este tiempo "he trabajado junto a muchas personas para intentar cumplir mis compromisos, hacer lo mejor posible por nuestro país, superar juntos las crisis que nos han afectado, fortalecer nuestra Francia preparándola para los retos del futuro y luchar por una Europa más independiente".

Con este mensaje, Macron ha querido celebrar que hace justo diez años en la localidad de Bobigny, anunció su candidatura a unas presidenciales por primera vez, tras su salida del gobierno socialista de Manuel Valls como ministro de Economía.

"Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron a mi lado aquel 16 de noviembre de 2016. Y a todos aquellos que, sumándose a ellos, me han apoyado, se han comprometido, han depositado su confianza en mí y me han permitido desempeñar esta misión", ha declarado el presidente, en un momento de elevada impopularidad ya que, de acuerdo a un sondeo de Elabe de principios de noviembre para el diario 'Les Echos', solo tiene la confianza del 13% de franceses.