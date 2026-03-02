Macron refuerza el arsenal nuclear y amenaza con usarlo para defender los "intereses vitales" de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que ha ordenado reforzar el arsenal nuclear francés y ha advertido de que lo usarán en caso de que estén en juego los "intereses vitales" del país, en un momento de "incertidumbre", tras el aumento de las tensiones en Oriente Próximo.

Macron ha afirmado que nunca "dudará en tomar las decisiones que sean necesarias para proteger" los "intereses vitales" de Francia. "Si usáramos nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que fuera, podría evitarlo. Ninguno, por grande que fuera, se recuperaría", ha expresado el mandatario.

"En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido", ha remarcado el mandatario francés durante un discurso desde Île Longue en Brest, en el que ha incidido en la idea de desarrollar en Europa una disuasión nuclear "avanzada" ante "la combinación de amenazas" que se ciernen sobre el continente.

En este sentido, ha afirmado que esta iniciativa "ofrece la posibilidad de que los socios participen en ejercicios de disuasión nuclear" y ha explicado que hasta ocho países europeos han aceptado por el momento esta propuesta, como Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

El presidente francés ha explicado además que esto se produce ante un contexto en el que tanto China como Rusia están "desarrollando sistemas de protección cada vez más sofisticados", si bien ha dicho que "no se trata de entrar en ninguna carrera armamentística". "Esa nunca ha sido nuestra doctrina", ha señalado.

El presidente, que ha definido la disuasión nuclear como "la piedra angular" de la estrategia de Defensa de Francia, también ha anunciado durante el discurso que en 2036 se lanzará un nuevo submarino nuclear con misiles balísticos que se llamará 'L Invincible'.