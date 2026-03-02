Francia afirma que está "preparada para participar" en la defensa de Jordania y los países del Golfo

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han asegurado este lunes que están "preparados para participar" en la defensa de Jordania y de los países del golfo Pérsico, los cuales considera "objetivo de ataques iraníes" en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán tras la gran ofensiva lanzada durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha indicado durante una rueda de prensa que esta participación podría darse en el marco de "los acuerdos existentes con sus socios y aliados bajo el principio de la autodefensa colectiva". "A los países amigos que han sido objeto deliberado de los misiles y drones lanzados por la Guardia Revolucionaria y que han sido arrastrados a una guerra que no han elegido, les trasladamos nuestra completa solidaridad y apoyo", ha aseverado.

Así, ha nombrado a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Bahréin, Omán y Jordania, a los que ha asegurado que las fuerzas francesas "están preparadas para participar en su defensa", si bien ha pedido reducir la tensión cuanto antes.

Además, ha confirmado que unos 400.000 ciudadanos franceses residen o se encuentran actualmente de visita en decenas de países de la región. "Por lo que sabemos, no hay víctimas entre estos ciudadanos", ha explicado el ministro, que ha especificado que se han tomado las medidas necesarias para ofrecer ayuda a estas personas en caso necesario.

"Este aumento de la tensión debe acabar cuanto antes. La prolongación indefinida de las operaciones militares sin que haya un objetivo claro supone un peligro y podría llevar a Irán a una espiral descendente hacia un periodo prolongado de inestabilidad", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que el partido-milicia Hezbolá ha cometido "un grave error en Líbano", una cuestión por la que la población libanesa "ya paga un alto precio, con decenas de muertos y miles de desplazados". Es por ello que ha pedido al grupo "poner fin de inmediato a sus operaciones". "Nuestra prioridad absoluta es la protección de nuestros ciudadanos", ha zanjado.

Estados Unidos lanzó el sábado una ofensiva sorpresa junto a Israel para forzar un cambio de gobierno en Teherán, una operación que ha acabado con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. De momento, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta ha ascendido a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.