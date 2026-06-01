Macron respalda la propuesta de Trump para el cese de las hostilidades en Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante un acto en París la pasada semana. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este lunes su respaldo a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el cese de las hostilidades con Irán, insistiendo en que París apoyará la aplicación del acuerdo y ofrecerá apoyo a las futuras negociaciones nucleares.

Según ha desvealdo en un mensaje en redes sociales, mantuvo una conversación con su homólogo estadounidense en la que "elogió" los esfuerzos de la Casa Blanca "para alcanzar rápidamente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán". "Constituye una oportunidad única para construir un nuevo marco de seguridad que involucre a todos los actores pertinentes, con el fin de lograr una estabilización duradera de la región", ha afirmado.

El mandatario galo ha insistido en que Francia está dispuesta a "respaldar plenamente los esfuerzos" y "a asumir toda la responsabilidad en su aplicación", punto en el que ha reivindicado la coalición internacional liderada por París y Londres para un despliegue naval que garantice la reapertura del paso de Ormuz, una vez acabe la guerra.

La coalición está lista para desplegarse "tan pronto como se alcance un acuerdo, con el objetivo de contribuir a la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", ha reivindicado.

Del mismo modo, Macron ha tendido la mano a Washington para "aportar experiencia y capacidades" a las negociaciones sobre materia nuclear que "deberán iniciarse", en referencia a una segunda etapa del acuerdo de paz, que en principio se ciñe a la situación en Ormuz y deja para más adelante la cuestión nuclear.

Sobre la situación en Líbano, después de que Israel haya intensificado la invasión del sur del país, tras cruzar su Ejército el río Litani, y redoblar los ataques contra Beirut, ha valorado que Tump esté "comprometido" con "la soberanía y la integridad territorial del Líbano". "Subrayé la importancia de un alto el fuego sólido y de nuestro apoyo colectivo a las autoridades libanesas", ha indicado el dirigente galo.