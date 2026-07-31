Macron traslada su solidaridad a Sánchez por la crisis de Ceuta y propone apoyar a España a través de Frontex

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Rolf Vennenbernd/dpa

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado su solidaridad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha ofrecido "toda la ayuda necesaria" para enfrentar la crisis migratoria en Ceuta, incluyendo a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

"Aplaudo la cooperación en curso con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos. Los ministros del Interior están en contacto para asegurar un seguimiento estrecho de la situación", ha señalado el presidente francés en un largo mensaje en redes sociales tras una llamada con Sánchez.

El mandatario galo ha dejado claro que Ceuta "no se beneficia de la libre circulación hacia el resto del espacio Schengen". "Sin embargo, solicité ayer al ministro del Interior que refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario: cuatro unidades de fuerzas móviles, aviones y drones están desplegados", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que las medidas refuerzan las disposiciones tomadas por el Gobierno francés desde 2020 para proteger mejor la frontera con España "en estrecha coordinación, con brigadas comunes y una acción conjunta de lucha contra la inmigración clandestina".

"Estas medidas vienen a completar los instrumentos europeos adoptados para asegurar los retornos y aplicar el pacto de asilo y migraciones, con una caída del 25% de los flujos irregulares hacia la Unión Europea el año pasado y una disminución continuada en las rutas migratorias atlántica y del Mediterráneo occidental en 2026", ha indicado.

Macron ha defendido así los conceptos de "solidaridad y responsabilidad" con los socios europeos en el marco de la aplicación de las leyes europeas en materia de retornos y de protección de las fronteras exteriores de la Unión. "Reitero aquí nuestra solidaridad con España, su gobierno y su pueblo", ha zanjado.

Sus palabras se producen después de que la Comisión Europea ofreciera el jueves reforzar el apoyo a España con asistencia financiera, técnica y operativa, incluyendo a través de Frontex, para "controlar la situación" en Ceuta tras la entrada de 60.000 migrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos.