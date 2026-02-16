Madagascar informa de 59 muertos por el paso del ciclón 'Gezani'

Inundaciones provocadas por el ciclón 'Gezani' en Antananarivo (Madagascar) - Europa Press/Contacto/Sitraka Rajaonarison

Al menos 59 personas han muerto, 15 están desaparecidas y 804 han resultado heridas por el paso del ciclón 'Gezani' por Madagascar, según el balance publicado por la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

Además, el organismo ha informado de que hay casi 424.000 personas afectadas en 25 de los 114 distritos en los que se divide administrativamente el país. La zona más afectada es la del centro y el este de la isla africana.

El balance incluye también 16.428 personas desplazadas, de las cuales más de 11.000 están en centros de acogida y el resto en casas de familiares o conocidos. También hay 49.000 viviendas con daños, de las cuales 27.000 están inundadas.

El Gobierno de Madagascar declaró el pasado 11 de febrero el Estado de Desastre Nacional por los daños causados por la tormenta y ha hecho un llamamiento a la solidaridad nacional e internacional con prioridad para material de refugio y distribución de alimentos y agua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja han aprobado ya 1.250.000 dólares en ayuda y se espera que otros organismos aporten también fondos.