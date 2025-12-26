Maduro agradece el "valioso apoyo" de Moscú frente a las "acciones belicistas e ilegales" de EEUU

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil - Europa Press/Contacto/Tian Rui

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha agradecido este jueves a Moscú su "valioso apoyo" ante las "acciones belicistas e ilegales" de Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones de las autoridades rusas, que han atribuido a Washington el "caos legal en el Caribe" tras la incautación de al menos tres petroleros venezolanos.

"Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Gobierno de Rusia por su valioso apoyo a los esfuerzos del presidente (de Venezuela, Nicolás) Maduro en la defensa de la soberanía y los intereses del pueblo venezolano ante las amenazas y acciones belicistas e ilegales de la Administración de Estados Unidos en el Caribe", ha declarado el ministro de Exteriores, Yván Gil, en un mensaje difundido en Telegram "en nombre del" mandatario.

El jefe de la diplomacia venezolana ha destacado además el "apoyo inquebrantable" del Kremlin "en la preservación de la zona de paz en el Caribe y en la promoción de la estabilidad económica, política y social en toda la región".

Esta publicación llega después de que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, haya denunciado que "estamos presenciando literalmente un caos legal en el mar Caribe, donde prácticas aparentemente olvidadas hace mucho sobre apropiación ilegal de las propiedades de otros, especialmente la piratería, los asaltos y el bandidismo, están siendo revividas".

La representante rusa ha condenado "firmemente" las actuaciones de la Administración de Donald Trump y ha pedido "una ley y un orden estables en la esfera marítima" así como que "se evite un escenario destructivo", según recoge la agencia rusa de noticias TASS

"Esperamos que el pragmatismo inherente y racionalidad del presidente estadounidense permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables en el marco del Derecho Internacional", ha explicado.

En este sentido, ha reiterado el apoyo de Moscú a "los esfuerzos del Gobierno de Maduro destinados a proteger su soberanía e intereses nacionales y a mantener un desarrollo estable y seguro de su país". "Mantenemos firmemente que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz, como se proclamó en 2014", ha apostillado.