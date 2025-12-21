Maduro compara los asaltos de EEUU a petroleros con la actividad de corsarios y piratas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha comparado los recientes ataques de Estados Unidos para capturar petroleros en el Caribe con la actividad de piratas y corsarios.

"Es muy importante saber la diferencia entre piratas y corsarios. Los piratas existieron y eran grupos privados que se dedicaban en los mares del mundo a robar. Los corsarios son piratas contratados por un estado imperial", ha afirmado Maduro en un vídeo publicado en redes sociales.

Maduro ha indicado que los corsarios en Venezuela se remontan a la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, fundada en 1728 con el derecho exclusivo de la importación y comercialización de las mercancías europeas. "Quisieron establecer, parecido a las sanciones gringas, un control de la producción y el comercio de la riqueza que había en Venezuela", ha señalado.

Así, Maduro ha destacado que Venezuela lleva 25 semanas "denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo".

Sin embargo, Venezuela ha demostrado que "es un país fuerte", que "estamos preparados para seguir nuestra marcha, para acelerar la marcha de una revolución profunda que le dé el poder al pueblo, completa y definitivamente".

Por otra parte, Maduro ha subrayado que "nadie empañará las navidades del pueblo de Venezuela" y ha puesto en valor la "alegría popular" de "miles y miles de personas" en las calles del país.

"Un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo libertario... (...). No les podemos fallar. No es la primera vez que nos toca una Navidad donde hay que compartir la lucha de calle, la lucha en defensa de nuestros derechos, la lucha en defensa de la democracia y la paz, y la parranda esquina por esquina. Y entre parranda y parranda, y batalla y victoria", ha sentenciado. Maduro ha asegurado que "nadie le empañará las navidades al pueblo de Venezuela". "Navidades 2025 y buen año 2026", ha concluido.