Maduro y su esposa son trasladados a un tribunal de Nueva York para una primera comparecencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero en un ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza-CNP

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama, Cilia Flores, han llegado este lunes a un tribunal de Nueva York para comparecer en las próximas horas acusado de delitos relacionados con el narcotráfico, después de ser capturados el sábado durante una operación militar de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Las imágenes retransmitidas en directo muestran el traslado en helicóptero de la pareja, que es posteriormente escoltada por agentes de la Agencia de Control de Drogas (DEA) e introducida en un vehículo blindado para ser trasladada hasta la sede del tribunal.

Tanto Maduro como Flores iban vestidos con ropajes de color beige y zapatillas naranjas, en el caso del presidente, y azules, en el caso de la primera dama. Ambos iban con bridas en las manos y con la cabeza destapada.

La comparecencia de este lunes estará encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton. El juez ha predidido durante su carrera casos derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros relacionados con el terrorismo y la seguridad nacional.

De hecho, el exgeneral y jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal Barrios se declaró en julio de 2025 culpable ante este mismo juez de cargos relacionados con el narcoterrorismo --motivo por el que se encuentra imputado Maduro-- y el tráfico de drogas.