Maduro pide a la CELAC un acto de "firmeza" frente al "resurgimiento de la Doctrina Monroe" de EEUU

Pone el ejemplo del colonialismo español del siglo XIX como precedente del "sometimiento" que intenta imponer ahora Washington

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha dirigido por carta a los asistentes de la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la petición de que empleen esta reunión para proclamar un "acto de firmeza" frente a la política sistemática de intervención de Estados Unidos; el "resurgimiento" de la Doctrina Monroe que guió la política exterior norteamericana en el siglo XIX y buena parte del XX.

La cumbre de este domingo en Santa Marta (Colombia) está marcada por la dificultad de sus asistentes para encontrar una posición común de condena a los ataques militares de EEUU contra presuntas narcolanchas en el Caribe que han dejado ya 70 muertos y han sido denunciadas por ONG como "ejecuciones extrajudiciales", así como por las amenazas vertidas a Venezuela por el presidente Donald Trump, quien ha dado por acabado a Maduro y amenazado claramente con ordenar una intervención militar contra el país.

"Cuando actos armados y letales se producen bajo la justificación de la "seguridad" o la "lucha contra el crimen", y esos actos conllevan ejecuciones en el mar, se transgrede el derecho internacional y se atropella la vida humana", ha lamentado Maduro, ausente de la cumbre, en una carta publicada por su ministro de Exteriores, Yvan Gil.

"No aceptamos que bajo eufemismos como la 'seguridad', o la 'lucha contra el narcotráfico', se pretenda imponer la vieja Doctrina Monroe que busca convertir a nuestra América en escenario de invasiones y golpes de 'cambio de régimen' para robarse nuestras inmensas riquezas y recursos naturales. Rechazamos con energía el resurgimiento de la Doctrina Monroe", ha manifestado Maduro.

El presidente venezolano, tirando de historia, ha empleado el colonialismo español como precedente de la situación que ahora mismo denuncia al citar la expedición encabezada por el general Pablo Morillo en 1815 y su asedio a Cartagena de Indias, durante la independencia de Colombia, como "lecciones de la violencia imperial contra la libertad americana".

"Hoy, dos siglos después, las formas del asedio han cambiado pero no su esencia", ha avisado Maduro en la carta, de ahí la necesidad de hacer de esta cumbre "no un ejercicio ritual sino un acto de firmeza: proclamemos la defensa incondicional de nuestra América como Zona de Paz".

"Rechacemos de manera categórica cualquier militarización del Caribe, exijamos la investigación independiente de las ejecuciones denunciadas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU y establezcamos mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva que garanticen la protección de nuestras aguas, nuestras costas y nuestras comunidades", ha pedido Maduro.

Por último, el presidente de Venezuela ha retirado su condena al "criminal e inhumano bloqueo impuesto contra el pueblo y el Gobierno de la República de Cuba, una agresión sostenida que viola flagrantemente el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como su inclusión, también por parte de EEUU, al igual que el bloqueo, en "una espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo".