Maduro proclama el inicio de una nueva fase de "ofensiva permanente" en plena escalada de tensiones con EEUU

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este jueves el arranque formal de un nuevo plan que, con el concepto de "resistencia y activa y ofensiva permanente", aspira a movilizar las capacidades de las Fuerzas Armadas en plena escalada de tensiones políticas y militares con Estados Unidos.

"Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", ha proclamado Maduro, durante un acto celebrado de madrugada y en el que, acompañado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha reivindicado que los venezolanos estarán movilizados "a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea".

Este 'Plan Independencia 200' contempla, según Maduro, la activación de "284 frentes de batalla" en todos os puntos estratégicos del país. "Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia", ha subrayado el mandatario venezolano.

Maduro ha enmarcado esta nueva operación, de lo que no ha dado detalles precisos, dentro del "concepto de defensa integral de la nación" y en una "batalla fundamental para ganar y consolidar la paz". Con este fin, el Gobierno también ha abierto varias jornadas de alistamiento a la Milicia Bolivariana.

Los dirigentes chavistas han apelado a la unidad nacional como contrapeso a la creciente presencia militar de Estados Unidos en la región y en respuesta a acciones inéditas como el bombardeo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe. Según Washington, murieron once presuntos miembros del grupo Tren de Aragua.