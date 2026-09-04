Magyar anuncia la destitución del director de un grupo de medios conservadores en Hungría

Archivo - El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, durante la cumbre en Ankara. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado este viernes la destitución del director general de un grupo de medios conservadores, el más conocido el diario 'Mandiner'.

"Por orden del ministro de Finanzas, acaban de destituir al director general de la empresa que publica el periódico llamado Mandiner", ha señalado el dirigente húngaro en una nota en redes sociales en el que señala que con este paso "se pone fin a toda financiación de este medio de propaganda mentirosa".

Mandiner es un grupo de medios de comunicación y revista de noticias semanal de orientación conservadora y derechista en Hungría, detrás del portal de noticias Mandiner.hu y que contaba con una revista semanal que dejó de publicarse de forma impresa a finales de julio.

Desde su puesta en marcha el grupo ha estado vinculado a los gobiernos de Viktor Orbán. En 2025 pasó a manos del Colegio Mathias Corvinus, la institución educativa privada más importante del país, conocida por difundir valores patrióticos y tradicionales y que ha recibido grandes cantidades de fondos públicos durante la era de Orbán.