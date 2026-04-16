Magyar avisa que "no olvidará" lo que Orbán "ha hecho a la gente de Hungría"

El próximo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, tras su reunión con el Presidente de la república, Tamas Sulyok, el miércoles 15 de abril en Budapest, Hungría - Europa Press/Contacto/Daniel Alfoldi

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ganador de las elecciones y próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha lanzado este jueves un contundente aviso a los líderes de Fidesz, partido hegemónico en Hungría y al que él mismo perteneció, en el que ha dicho "no olvidar" lo que el partido de Orbán "ha hecho al país y a su gente" tras 16 años de gobierno ultraconservador en Hungría.

"Da igual que hagáis como si nada hubiese sucedido, sabemos lo que habéis hecho", ha expresado el próximo primer ministro en una publicación en sus redes sociales. "Uno recoge lo que siembra", ha advertido Magyar, aludiendo a las acciones del anterior gobierno, que podrían tener consecuencias en el futuro.

Magyar visitó ayer al presidente húngaro y miembro de Fidesz, Tamás Sulyok, al que le pidió su dimisión para agilizar el proceso de formar un nuevo Gobierno en Hungría. El líder de Tisza se mostró duro con el presidente y aclaró que si Sulyok no renuncia voluntariamente, "utilizará todos los recursos del nuevo Parlamento" para lograr su cese.

De esta manera, el próximo Gobierno de Tisza se distancia de su predecesor y ha anunciado que moverá la sede de gobierno a una de las oficinas ministeriales cercanas al Parlamento húngaro, y ya no se encontrará en el Monasterio Carmelita de Buda, donde trasladó Viktor Orbán sus oficinas en 2019.

Orbán cosechó una derrota sin paliativos a manos de Magyar el pasado domingo, al quedarse 14 puntos por debajo de su formación Tisza, en unos comicios en los que la ciudadanía húngara pasó la factura a Fidesz por una economía nacional de capa caída y su escoramiento internacional hacia posiciones cercanas a Rusia, en contra de Europa.