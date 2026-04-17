Magyar confía en que la Comisión desbloquee los fondos a Hungría cuando viaje a Bruselas tras asumir el cargo

El primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar - Europa Press/Contacto/Daniel Alfoldi

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha expresado este viernes su confianza en que la Comisión Europea desbloquee los 17.000 millones de euros en fondos comunitarios para Hungría, congelados por la deriva antidemocrática del anterior gobierno de Viktor Orbán, para cuando realice su primera visita a Bruselas, todavía sin fecha, como nuevo jefe de Gobierno húngaro.

Precisamente este viernes, una delegación de la Unión Europea está visitando Hungría para iniciar los contactos con el flamante primer ministro electo húngaro, que este pasado fin de semana puso fin a 16 años seguidos de mandato del euroescéptico Orbán, con la intención de reconstruir las relaciones con Bruselas.

En este sentido, Magyar ha explicado ante los medios del país que espera "conversaciones constructivas" con la delegación europea pero "no va a ser tarea fácil" porque el tiempo corre en su contra. El primer gobierno de Magyar no estará constituido hasta el mes que viene y los fondos van a expirar a finales de agosto.

"El tiempo apremia mucho", ha indicado el próximo primer ministro húngaro, que tiene la tarea por delante de abordar las preocupaciones de Bruselas sobre la enorme corrupción en el país y la falta de libertades informativas y académicas.

Por lo demás, Magyar, que este viernes ha visitado por primera vez el Parlamento tras su victoria electoral, ha tratado la crisis abierta con Ucrania sobre la paralización del oleoducto de Druzba, cuya reapertura espera "para la semana que viene como muy pronto", tras meses de discrepancias con Kiev, según declaraciones recogidas también por la agencia Bloomberg.

Ucrania asegura que el oleoducto fue dañado por un ataque ruso y era imposible de reparar. El antiguo gobierno de Orbán, próximo a Moscú, denunció por contra que se trataba de una treta de las autoridades ucranianas para bloquear la llegada del combustible ruso a Hungría. Esta tensión llevó al entonces primer ministro a vetar ante la UE un enorme programa de fondos para Ucrania valorado en 90.000 millones de euros.