Malí anuncia la muerte de cinco supuestos miembros de Al Qaeda en un bombardeo en el centro del país

Archivo - Imagen de la ilustración muestra al ejército de Malí durante una visita a EUTM Malí. - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de cinco supuestos miembros del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, en un bombardeo ejecutado en el centro del país, en el marco de sus operaciones contra el grupo yihadista y los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA) tras sus últimas ofensivas a gran escala.

Así, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque fue lanzado el martes contra "una camioneta cargada de aparatos logísticos y escoltada por numerosos elementos terroristas" en los alrededores de Kouakourou, en el círculo de Djénné.

"Tras analizar la situación y confirmar las observaciones, el objetivo enemigo fue alcanzado con éxito", ha dicho, antes de agregar que cinco sospechosos fueron neutralizados, mientras que la camioneta y la carga "fueron destruidos". "Las operaciones continúan en la zona para establecer un balance consolidado de la operación y localizar a elementos residuales", ha sostenido.

En este sentido, ha reiterado la "determinación" de las Fuerzas Armadas malienses de "continuar con firmeza, profesionalidad y compromiso, las operaciones de seguridad en la totalidad del territorio nacional", al tiempo que ha reclamado a la población que mantenga "su apoyo y confianza" a las fuerzas gubernamentales.

Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora dependiente del Ministerio de Defensa ruso-- ha confirmado la destrucción de un camión "perteneciente a la coalición terrorista entre el JNIM y el FLA" en un bombardeo en la región de Mopti (centro), sin dar un balance de víctimas de este ataque de las fuerzas de Rusia.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de las ofensivas conjuntas lanzadas a finales de abril y en junio por parte del JNIM y el FLA, a pesar de lo cual el presidente de transición, Assimi Goita, y el Grupo Wagner han asegurado que mantienen todo bajo control.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.