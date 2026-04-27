Malí asegura haber "neutralizado" a "más de cien terroristas" en su "contraofensiva" frente a yihadistas y tuareg

Archivo - Assimi Goita, líder de la junta militar en Malí (archivo) - PRESIDENCIA DE MALÍ - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha asegurado este lunes haber "neutralizado" a "más de un centenar de terroristas" en una serie de bombardeos lanzados en el marco de su "contraofensiva" frente a los ataques coordinados lanzados el sábado por yihadistas y tuareg contra varios puntos del país, incluida la capital, Bamako, y el cuartel general de Kati, sede principal del poder de la junta militar del país africano.

Así, el Estado Mayor del Ejército ha indicado que sus aviones "detectaron una columna de motocicletas que se trasladaba a un refugio al oeste de Kolokani, en la región de Koulikoro", en los alrededores de Bamako, lo que derivó en bombardeos "con éxito" contra los sospechosos, sin pronunciarse sobre el grupo al que podrían pertenecer.

"El balance es de más de un centenar de terroristas neutralizados, así como la destrucción de su logística", ha manifestado, al tiempo que ha aplaudido a los militares por "su compromiso sin falla en servicio de la patria". "Los grupos armados terroristas serán perseguidos hasta sus últimas trincheras en todo el territorio nacional", ha subrayado.

El comunicado ha sido publicado horas después de que las autoridades malienses confirmaran la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, en los primeros compases de la ofensiva de yihadistas y rebeldes, motivo por el que han decretado dos días de luto nacional en todo el país.

Por su parte, el Africa Corps --nombre actual del ruso Grupo Wagner-- ha confirmado que sus fuerzas se han retirado de la ciudad de Kidal junto a las tropas malienses tras una "decisión conjunta", después de que el Frente de Liberación del Azawad (FLA) asegurara que sus milicianos se habían hecho con el control total de la ciudad.

"Los militares heridos y el material pesado han sido evacuados", ha dicho el Africa Corps en un comunicado publicado en redes sociales. "El personal continúa llevando a cabo la misión de combate", ha subrayado, si bien ha reconocido que "la situación en la República de Malí sigue siendo compleja", sin pronunciarse sobre posibles bajas entre sus filas.

La ofensiva ha sido condenada en las últimas horas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) --un bloque que Malí abandonó para formar la Alianza de Estados del Sahel (AES) junto a las juntas de Burkina Faso y Níger--, que ha rechazado de plano los "ataques terroristas" lanzados desde el 25 de abril.

"Estos actos atroces demuestran una vez más la naturaleza bárbara de los responsables, que siguen amenazando la paz, la seguridad y la estabilidad en la subregión de África occidental en su conjunto", ha dicho, antes de pedir "a todos los Estados, fuerzas de seguridad y mecanismos y poblaciones regionales de África occidental que se unan y movilicen en un esfuerzo coordinado para combatir esta lacra".