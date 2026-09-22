Malí endurece su estrategia de seguridad con más operaciones militares y reformas en defensa

Archivo - El presidente de transición de Malí, Assimi Goita - Habib Kouyate / Xinhua News / Europa Press

El Gobierno de transición maliense apunta a la cooperación con aliados internacionales como un factor clave

Goita abre la puerta al diálogo, pero prioriza la integridad territorial y la unidad nacional

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Malí y presidente de transición del país, Assimi Goita, ha anunciado este martes un nuevo refuerzo de su estrategia para hacer frente a la inseguridad y a la actividad de los grupos armados terroristas que operan en el país, con un enfoque que combina una mayor iniciativa militar sobre el terreno, cambios profundos en las estructuras de defensa y una cooperación más estrecha con aliados regionales e internacionales.

"La lucha contra la inseguridad y los grupos armados terroristas se va a reforzar aún más. Malí adapta su política y su herramienta de defensa a todas las formas de amenazas, adoptando una estrategia que se basa en la proactividad de las operaciones militares en el terreno, reformas institucionales y estructurales profundas, así como la cooperación con los socios estratégicos regionales e internacionales", ha explicado Goita en un comunicado en vídeo difundido a través de redes sociales.

Las autoridades malienses han reafirmado, al mismo tiempo, su disposición de mantener abiertas vías de diálogo y reconciliación entre los ciudadanos del país, si bien han advertido de que esa predisposición convivirá con una política orientada a preservar la integridad territorial y la unidad nacional.

"Aunque seguimos abiertos al diálogo y a la reconciliación entre hermanos malienses, nuestra firme voluntad de defender la integridad de nuestro territorio y la unidad nacional permanece intacta", ha aclarado el líder militar en su mensaje, dirigido a la población.

En el marco de esta nueva orientación el Gobierno de transición planea adaptar tanto su política de seguridad como sus capacidades de defensa al conjunto de las amenazas existentes. Así, la estrategia propuesta contempla una actuación militar más anticipada y activa, acompañada de una transformación institucional y estructural de los organismos vinculadas a ala defensa, además de una mayor coordinación con los socios considerados estratégicos.

Uno de los pilares de este proceso será el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Malí, mediante mejoras destinadas a su personal y a sus medios. Desde la Junta Militar han señalado entre sus prioridades las condiciones de vida y laborales de los militares, la preparación y formación de los efectivos y la renovación de as infraestructuras destinadas a defensa.

De acuerdo con Goita, estas medidas ya estarían contribuyendo a una transformación de la imagen de las Fuerzas Armadas del país, presentadas ahora como "un Ejército profesional, dotado de material moderno, moralmente fuerte y socialmente valorado".

La nueva política de defensa contempla asimismo mantener las operaciones destinadas a garantizar el control del territorio y la protección de la población. A este fin, las fuerzas malienses prevén profundizar en la cooperación militar con los Ejércitos de los demás Estados miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES), al tiempo que buscan consolidar sus vínculos con socios estratégicos internacionales.

Las autoridades han descrito esta colaboración como una relación basada en la confianza y en proceso de fortalecimiento.

El mensaje oficial concluye con un reconocimiento a los militares fallecidos durante las operaciones de defensa nacional y con un mensaje de solidaridad para con las personas afectadas por el terrorismo y sus familiares. "Su sacrificio quedará grabado en la memoria de una nación agradecida", afirma el comunicado en referencia a las víctimas y a los soldados muertos.