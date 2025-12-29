Malí lanza nuevos bombardeos contra "posiciones terroristas" al oeste de Bamako y en la región de Tombuctú

Archivo - El líder de la junta militar de Malí, Assimi Goita, durante un acto por el 65º aniversario de la independencia, celebrado el 22 de septiembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha lanzado nuevos bombardeos contra "posiciones terroristas" al oeste de la capital, Bamako, en el marco de sus operaciones contra estos grupos ante el bloqueo impuesto por la rama de Al Qaeda en el Sahel a los convoyes de combustible que se dirigen a la ciudad, parte de una estrategia de presión sobre la junta militar en pie desde 2020.

El Estado Mayor del Ejército maliense ha manifestado en su cuenta en la red social Facebook que la Fuerza Aérea lanzó bombardeos contra "posiciones terroristas" al sur de Sorribougou, en la región de Kita, sin pronunciarse sobre a qué grupo pertenecerían los sospechosos o un balance de víctimas de estos ataques.

Asimismo, ha destacado que también ha lanzado ataques contra "bases de grupos armados terroristas" y "un refugio usado por un grupo armado terrorista" en los alrededores de Léré, en la región de Tombuctú (norte), igualmente sin facilitar un balance de muertos.

La rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), ha reivindicado varios ataques durante las últimas semanas contra convoyes de combustible escoltados por el Ejército, tras imponer en septiembre un bloqueo a la entrada de combustible desde los países vecinos, en un intento por aumentar la presión sobre la junta militar.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.