Un manifestante es golpeado por asistentes a un acto de Trump tras pedir la publicación de los archivos de Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un manifestante ha sido golpeado por varios asistentes a un acto de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Ohio, un incidente en el que varias personas lo agarran y agreden por interrumpir el discurso del mandatario, que ha procedido tras ello a tildarlo de "gordo" y de "estar pagado por la izquierda".

El suceso ha sido captado por las cámaras que cubrían el acto de Trump en la localidad de Youngstown, lo que permite apreciar que varias personas arremetieron contra el manifestante y le golpearon hasta que intervinieron las fuerzas de seguridad para sacarlo del lugar bajo escolta.

"Es un manifestante pagado. Todos reciben dinero. Son pegados por los izquierdistas para destruir nuestro país. Son basura", ha dicho Trump durante la intervención de los agentes. "Tiene que ponerse a dieta. Está gordo. Tiene que ponerse rápido a dieta", ha agregado, una vez que las cámaras lograron enfocarlo con más claridad.

"Vuelve a casa con su madre", ha dicho Trump, quien se ha burlado de esta persona, que portaba una camiseta con el lema 'Publiquen los archivos de Epstein'. "Lo que no sabe es que su madre y su padre me votaron a mí. Va a llegar a casa y le van a dar una azotaina", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca.

Trump se había desplazado a Ohio para un acto de campaña de cara a las 'midterms' que se celebrarán el 3 de noviembre y que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano del mandatario.