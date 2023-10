MAPA | El complicado éxodo desde el norte de Gaza hasta el paso de Rafá, en la frontera con Egipto

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han emprendido el camino marcado por Israel y han iniciado un complicado éxodo desde el norte de Gaza hacia el sur de la Franja ante el miedo a una posible invasión terrestre y ahora se encuentran "atrapadas" en el sur, donde la situación humanitaria sigue empeorando, según ha alertado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Franja de Gaza es un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados que se conecta con el exterior por varios pasos fronterizos, de los cuales tan sólo uno, el de Rafá, al sur de la Franja, no depende de Israel. Dicho cruce une a la Franja con Egipto y se ha convertido en un potencial salvavidas ante el "bloqueo total" que ha impuesto el Gobierno israelí sobre el territorio controlado por el grupo palestino Hamás.

No obstante, como el resto de pasos de la Franja, permanece cerrado a la espera de un acuerdo entre Egipto e Israel que permita abrirlo para dejar pasar la ayuda humanitaria. Decenas de camiones se agolpan al otro lado de la frontera, a la espera del acuerdo político.

Less than 1km from #Gaza, pallets of food, fuel, water & medicine are among the hundreds of tons of lifesaving aid packed into a long convoy of trucks idling on the Egyptian side of the #Rafah border crossing.

Find out more ?? https://t.co/SonOz7jQmQ pic.twitter.com/MKwKTQ8dEl