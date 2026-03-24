Marco Rubio viajará este viernes a Francia para la cumbre del G7 en su primer viaje desde el inicio de la guerra

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. - Jakub Kotian/TASR/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará este viernes a Francia para asistir a la cumbre del G7 que tendrá lugar en Cernay-la-Ville, cerca de la ciudad de Rambouillet, a las afueras de París, en el que será su primer viaje desde que Estados Unidos e Israel lanzaron a finales de febrero su ofensiva conjunta contra Irán.

Así lo ha confirmado el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott en un comunicado en el que ha indicado que Rubio prevé "abordar la situación en Oriente Próximo", unas palabras que llegan poco después de que la Administración de Donald Trump haya decidido prorrogar durante cinco días el ultimátum dado a Teherán para atacar centrales eléctricas en el país.

"Marco Rubio viajará a Francia para ahondar en intereses clave de Estados Unidos en la reunión ministerial de países del G7. Durante su paso por el país, se reunirá con representantes de naciones aliadas para hablar de preocupaciones compartidas en materia de seguridad y las oportunidades de cooperación", recoge el texto.

En este sentido, ha incluido la invasión de Ucrania entre los temas a tratar por los países del G7, entre los que se encuentran Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Canadá, además de las "amenazas a nivel mundial para la paz y la estabilidad".