Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU). - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía energética emiratí ADNOC ha confirmado este miércoles que un marinero se encuentra desaparecido y que otros once han resultado heridos tras un ataque perpetrado durante la jornada del martes contra uno de sus buques cuando transitaba a través del estrecho de Ormuz, sin que por ahora haya informaciones sobre la autoría del ataque.

La empresa ha señalado en un comunicado que "un miembro de la tripulación permanece en paradero desconocido" y ha agregado que "las operaciones de búsqueda y rescate continúan en coordinación con las autoridades pertinentes". "El resto de los tripulantes han sido evacuados de la embarcación de forma segura", ha manifestado.

"Nuestra prioridad inmediata es apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como a nuestra tripulación y a los afectados", ha señalado ADNOC, que ha reiterado la importancia de "proteger a los marineros, salvaguardar la libertad de navegación y garantizar la seguridad marítima", en medio del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.