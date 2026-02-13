Marruecos anuncia un paquete de más de 275 millones de euros en ayudas y medidas tras las inundaciones

Archivo - Trabajadores de los servicios de emergencia durante las inundaciones en la provincia de Safi, en Marruecos, en diciembre de 2025 (archivo) - Saouri Aissa / Xinhua News / ContactoPhoto

13 Feb.

Las autoridades de Marruecos han anunciado un presupuesto de unos 3.000 millones de dirhams (alrededor de 276,4 millones de euros) para ayudas a residentes y agricultores afectados por las inundaciones de las últimas semanas, así como para mejorar la infraestructura en el país africano.

La oficina del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, ha indicado que el rey, Mohamed VI, ha aprobado un decreto para declarar las inclemencias como "acontecimiento catastrófico" y como damnificados varios municipios de las cuatro provincias más afectadas: Larache, Kenitra, Sidi Kacem y Sidi Sliman.

Así, ha destacado que el programa de ayudas ha sido elaborado a partir de "un diagnóstico riguroso y exhaustivo de la situación sobre el terreno", así como de "una evaluación precisa de las repercusiones económicas y sociales de estas inclemencias", según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

El programa incluye ayudas para el alojamiento, la pérdida de ingresos y la rehabilitación de viviendas y pequeños comercios afectados, así como la reconstrucción de viviendas destruidas, con un importe global de 775 millones de dirhams (aproximadamente 71,4 millones de euros), además de ayudas en especie para reforzar las intervenciones de emergencia, con un monto de 225 millones de dirhams (unos 20,7 millones de euros).

A ello se suman ayudas destinadas a agricultores y ganaderos por un importe de 300 millones de dirhams (cerca de 27,6 millones de euros) e inversiones para la rehabilitación de infraestructuras viarias e hidroagrícolas y para la rehabilitación de redes básicas, por un importe de 1.700 millones de dirhams (unos 156,7 millones de euros).

Las inundaciones han afectado a más de 110.000 hectáreas, principalmente en el noroeste del país, dejando alrededor de 188.000 desplazadas en las citadas cuatro provincias, según los datos oficiales publicados hasta la fecha por las autoridades de Marruecos.