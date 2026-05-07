Marruecos despliega "importantes medios" para hallar a dos soldados de EEUU desaparecidos en unas maniobras

Archivo - Una militar de Marruecos (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE MARRUECOS - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) - Las autoridades de Marruecos han asegurado que desplegaron "importantes medios terrestres, aéreos y marítimos" en el marco de las labores de búsqueda de dos militares de Estados Unidos desaparecidos en el país en el contexto de su participación en las maniobras militares conjuntas 'León Africano'.

Fuentes de las Fuerzas Armadas marroquíes han indicado que tanto la Gendarmería Real, la Marina Real, los Cazadores del Atlas y las unidades de Ingeniería Militar han movilizado medios para intentar hallar a los desaparecidos, a los que se perdió la pista en un acantilado cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa, en la región de Tan Tan.

Así, han resaltado que "las distintas unidades especializadas en búsqueda y salvamento trabajan intensamente, desde el 2 de mayo, día y noche, para localizar a los dos militares estadounidenses desaparecidos", según ha informado la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

La desaparición fue confirmada el 3 de mayo por el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), que anunció la puesta en marcha inmediata de una operación coordinada de rescate en la que participarán también fuerzas marroquíes y otros países que son parte en las maniobras, que involucran a más de 5.600 efectivos de más de 40 naciones.