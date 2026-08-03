Marruecos niega "presiones" y "chantajes" en la crisis migratoria de Ceuta

Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Rabat, Marruecos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Marruecos ha negado este lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta y ha manifestado su "decepción" ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes ha acusado de tratar de "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.

Fuentes diplomáticas marroquíes han asegurado a Europa Press que las autoridades del país no han hecho "nada bajo presión ni chantaje" y que, en su lugar, Marruecos "siempre" ha sido un "actor responsable y soberano" así como un "aliado fiable" de España.

Para Rabat, la gestión de los flujos migratorios es una cuestión "compleja" y una "responsabilidad compartida" entre países y, en este sentido, niega haber "reducido" su presencia en la frontera con España para "prevenir" la migración irregular.

En cambio, las mismas fuentes marroquíes han aludido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente. Así, consideran que este fallo ha hecho "caer" el dispositivo de "disuasión" de España, lo que, según han indicado, ha provocado un efecto llamada: "venid y si llegáis, se os protegerá", han considerado.

Esta interpretación del veredicto del Supremo ha sido "explotado" por las mafias y "amplificado" en redes sociales, han reiterado, al tiempo que han advertido que no es Marruecos quien "tenía que" anticiparse a un repunte en las llegadas a Ceuta tras el citado fallo.

Fuentes gubernamentales, que insisten en que el Gobierno de Marruecos "asume" que sus socios hacen lo mismo en cuestión migratoria, han aprovechado para mostrar su "decepción por los comentarios de actores políticos españoles y europeos", si bien han querido precisar que "no es con el Gobierno de Sánchez".

Estos comentarios, algunos de ellos vistos en redes sociales, tienen un fondo "racista" de la migración y dan "vergüenza", aseguran desde Rabat, que apuntan al "contexto electoral interno" que viven algunos Estados miembros de la Unión Europea.