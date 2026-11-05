Marruecos subraya su "firme compromiso" con el alto el fuego con el Polisario tras la retirada de misión de la MINURSO

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Marruecos. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos han subrayado que su "firme compromiso" con el alto el fuego firmado en 1991 con el Frente Polisario no cambiará tras el fin del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en Sáhara Occidental (MINURSO), dado por roto en noviembre de 2020 por el Frente Polisario.

El Gabinete Real ha indicado en un comunicado que el rey Mohamed VI encabezó el miércoles una sesión de trabajo destinada a abordar "la próxima etapa" tras el fin de la MINURSO, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU no lograra pactar su prórroga durante la reunión mantenida el 30 de octubre, según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Así, ha señalado que el monarca ha destacado "el firme compromiso" de Marruecos con el alto el fuego, "un compromiso voluntarioso que no cambiará con el fin del mandato de la misión de Naciones Unidas", a la que ha acusado de "ser incapaz, en varias ocasiones, de vigilar su cumplimiento y determinar las consecuencias derivadas de su violación".

El comunicado recoge además que Mohamed VI ha ordenado a las autoridades civiles y militares que trabajen para garantizar "el estricto respeto de la integridad territorial del Reino, de su seguridad nacional y de la quietud de sus ciudadanos, en particular de la población de las provincias del sur", en referencia al Sáhara Occidental ocupado.

En este sentido, ha pedido una "aplicación firme y protectora de estas prioridades" para "consolidar el consenso nacional y garantizar la continuación del proyecto de desarrollo de las provincias del sur", al tiempo que ha desvelado que ya hay contactos con la MINURSO para una "coordinación y acompañamiento" de las operaciones para su desmantelamiento.

El Gabinete Real ha destacado además que el monarca ha insistido en el respeto de Marruecos con "sus compromisos internacionales" y con "el mantenimiento de la paz", siempre "preservando al mismo tiempo la soberanía" y "teniendo presentes todos los cambios positivos" en este área, en referencia a los reconocimientos por parte de varios países al plan de autonomía de Rabat para Sáhara Occidental.

La falta de renovación del mandato de la MINURSO se produjo después de que Rusia vetara el pasado 30 de octubre una propuesta de resolución presentada por Estados Unidos que respaldaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, al considerar que el texto se apartaba del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Moscú también presentó una resolución alternativa para prorrogar el mandato de la misión sin hacer referencia a la propuesta de Rabat, pero fue vetada igualmente por Washington.

Tras ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha subrayado que la retirada del contingente internacional --desplegado tras la creación de la MINURSO en 1991-- no supone la perdida de los derechos del pueblo saharaui, defendiendo especialmente el derecho de autodeterminación.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.