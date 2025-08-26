Más de 100 ONG piden la liberación de un adolescente palestino-estadounidense detenido en una cárcel israelí

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 ONG estadounidenses han enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para instarle a presionar al Gobierno de Israel a facilitar la liberación de Mohamed Ibrahim, un ciudadano palestino-estadounidense de 16 años detenido en una prisión israelí desde hace más de seis meses.

"Es un ciudadano estadounidense y el Gobierno tiene la obligación de proteger a los niños estadounidenses en cualquier lugar del planeta. En cualquier lugar, incluyendo en Israel y Gaza", ha explicado el portavoz de prensa de la ONG Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (Cair), Wilfredo Diaz.

El adolescente, natural del estado de Florida, fue detenido por el Ejército cuando tenía 15 años en la localidad palestina de Silwad, ubicada al noreste de Ramala, presuntamente por tirar piedras a las tropas israelíes y fue trasladado a la prisión de Megido, donde permanece en prisión preventiva desde febrero.

La familia del adolescente ha denunciado con anterioridad que Ibrahim ha sufrido una pérdida de peso dramática durante su tiempo entre rejas y tiene sarna, una enfermedad causada por los ácaros que provoca picores extremos y erupciones por todo el cuerpo.

El primo de Ibrahim, Saif Musallet --también con ciudadanía estadounidense-- murió a mediados de julio tras ser linchado por un grupo de colonos en la localidad de Sinyil, al norte de Ramala, en Cisjordania. Su familia exigió al Gobierno estadounidense una investigación sobre el ataque, que se produjo mientras estaba de visita en Cisjordania para pasar tiempo con sus seres queridos.

La violencia de los colonos contra las comunidades palestinas en Cisjordania es una cuestión histórica recurrente que se ha visto agravada en los últimos años con la emergencia de la coalición ultranacionalista liderada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y después por la ofensiva sobre la Franja de Gaza.