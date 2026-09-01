Más de 10.000 serán evacuadas en Wilhelmshaven (Alemania) tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Archivo - Un agente de la Policía de Alemania en una imagen de archivo - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 1 Sep. (DPA/EP) -

Alrededor de 13.600 residentes de la localidad de Wilhelmshaven, en el norte de Alemania, serán evacuados este martes tras el hallazgo de una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial sin detonar.

La bomba, de 250 kilogramos y con dos espoletas --elemento de seguridad y detonación que se coloca en las bombas para activar y hacer estallar su carga explosiva--, ha sido hallada durante unas obras en el arsenal naval de la urbe germana y su desactivación requiere de una evacuación de un radio de un kilómetro, según ha precisado la Policía.

Concretamente, la evacuación dará comienzo a las 8.00 horas (hora local) y afectará a la zona que abarca el barrio de Südstadt y el centro de la ciudad portuaria, así como el de Heppens. Esas zonas habrán de quedar completamente despejadas antes de las 11.00 horas.

Para ello serán habilitados tres pabellones deportivos como refugios de emergencia, quedando a su vez suspendidos los servicios de autobús a partir del inicio de la evacuación.

Del mismo modo, el equipo de gestión de crisis de la ciudad, junto con los servicios de emergencia y la empresa municipal de transporte, coordinará con las residencias de ancianos y centros de cuidados de la zona y evaluará si también es necesario evacuarlos.

Este tipo de casos no son infrecuentes en Alemania a pesar de que hayan pasado más de 80 años desde que terminó el conflicto. De hecho el hallazgo de este tipo de bombas ocurre a menudo durante la realización de obras, como ha ocurrido en este caso, pudiendo llegar a provocar grandes operaciones de evacuación.

Uno de los últimos casos en que se dio una situación similar tuvo lugar a mediados del pasado mes de julio en la localidad de Postdam, sita al suroeste de Berlín, la capital. Ello derivó en la evacuación de alrededor de 6.500 residentes de la misma.