Más de 20 detenidos con cargos tras la operación anticorrupción en Bagdad

Vista del consejo de ministros de Irak, presidido por el primer ministro, Alí al Zaidi - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO EN TELEGRAM

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha informado este lunes del arresto de 21 personas como parte de la operación anticorrupción puesta en marcha durante el fin de semana en la capital del país, Bagdad, y que se saldó en ese momento con 47 detenidos, entre ellos varios diputados presuntamente vinculados a una gran trama de corrupción revelada por el exviceministro del Petróleo Adnan al Jumaili.

"Las órdenes de arresto resultaron en la detención de 21 personas implicadas, mientras que otras permanecen prófugas y las autoridades competentes continúan con su búsqueda", ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Haider al Abudi, en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Abudi ha defendido la operación, que sigue en marcha, como parte de las "obligaciones constitucionles de proteger los fondos públicos" y en este sentido ha destacado que "los esfuerzos anticorrupción actuales difieren de los del pasado". "Los esfuerzos anticorrupción no se detendrán aquí y continuarán persiguiendo a todos los implicados y recuperando los fondos públicos", ha asegurado, antes de presumir de un operativo "sin precedentes" en el país.

Así, el portavoz del Ejecutivo ha anunciado la creación de una "cuenta especial" donde se depositarán los fondos recuperados de quienes hayan participado en casos de "enriquecimiento ilícito", lo que, ha subrayado, es una "orden" del primer ministro, Alí al Zaidi, al ministro de Finanzas del país, Falé al Sari.

En cuanto a la operación iniciada el fin de semana en la Zona Verde de Bagdad, el distrito acorazado que acoge a las principales embajadas e instituciones del Gobierno de Irak, ha señalado que esta se llevó a cabo en base a las "confesiones" de Al Jumaili, arrestado el mes pasado acusado de desvío ilegal de los fondos recaudados en hasta cuatro grandes refinerías del país y de financiación ilegal de partidos políticos.

"Las investigaciones revelaron una red de individuos involucrados en la (...) malversación de fondos públicos", ha relatado, al tiempo que ha tratado de desligar el operativo con la visita del primer ministro Zaidi a Washington, prevista para mediados de julio.

El jefe del Ejecutivo, por su parte, ha indicado que la reciente campaña de detenciones es "solo la primera fase" en los "esfuerzos" de las nuevas autoridades iraquíes para combatir la corrupción y recuperar los fondos malversados.

En esta línea, ha incidido en que el pueblo le ha "confiado" al Gobierno la misión de "salvaguardar" sus intereses y que, por tanto, "no habrá tolerancia alguna" para cumplir con ello. "La situación ya no puede ignorarse (...) Irak ha soportado décadas de guerras, inestabilidad y lucha contra el terrorismo", ha lamentado Zaidi durante un consejo de ministros en el que ha defendido el "rumbo fundamentalmente diferente" de su Ejecutivo respecto a los gobiernos anteriores, al "garantizar su control exclusivo sobre las armas y el uso de la fuerza, e impedir que individuos corruptos exploten las instituciones estatales para robar fondos públicos".

Irak es un país clave dentro de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, dada la enorme ascendencia de Teherán sobre Bagdad. Estados Unidos ha exigido del nuevo gobierno dos prioridades: limitar la influencia de las milicias proiraníes y emprender de una vez por todas una "limpieza" contra la corrupción.