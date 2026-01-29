Más de 30 menores ecuatorianos permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses

Archivo - La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 menores de nacionalidad ecuatoriana se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, ha indicado este miércoles el Gobierno de Ecuador tras la detención de dos niños de cinco y dos años por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Minneapolis.

Así lo ha recogido el Ministerio de Exteriores ecuatoriano, basándose en las informaciones de este enero de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos sobre los menores, quienes "se encuentran en proceso de reunificación familiar o de retorno a Ecuador" y "reciben acompañamiento permanente" por parte de los doce consulados que tiene Quito en el país norteamericano.

En esta línea, el Ministerio ha asegurado que estos equipos "velan por los intereses de los menores de edad, a fin de garantizar sus derechos cuando se ven inmersos en procesos migratorios", incidiendo en que tanto los consulados como la Embajada ecuatoriana en Washington "mantienen un diálogo fluido y contacto permanente con las autoridades estadounidenses competentes".

Se trata de la Patrulla Fronteriza y el ICE, además de la ORR, que depende del Departamento de Salud --no así de la cartera de Seguridad Nacional estadounidense-- y que es responsable del "procedimiento para el cuidado y custodia de un menor que ingresa no acompañado a Estados Unidos".

"Desde 2024, la Embajada de Ecuador en Estados Unidos mantiene contacto con la ORR, la cual ha indicado que la reunificación de menores no acompañados tiene tres fases: la detención que realiza la Patrulla Fronteriza; la transferencia que realiza el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Salud; y la ubicación con un patrocinador que está a cargo de ORR que, en la mayoría de los casos, se trata de familiares directos de los menores", ha explicado el Ministerio.

Con todo, el Ejecutivo de Daniel Noboa ha desmentido que se hayan registrado denuncias por desaparición de menores de edad o "cuya ubicación en Estados Unidos se desconozca", mientras que ha asegurado que "cualquier" denuncia que se presente al respecto "será atendida de manera prioritaria, en atención del interés superior del niño y de preservar la unidad familiar de los menores de edad".

"Un objetivo prioritario de la política exterior de Ecuador (...) consiste en promover y defender los intereses y derechos de nuestros compatriotas en el exterior, tanto más en el caso de los niños y niñas ecuatorianos", ha agregado la cartera diplomática.

Por su parte, el Consulado de Ecuador en Minneapolis, donde residen más de 18.000 ecuatorianos, de acuerdo al diario 'Primicias', ha pedido a su nacionales en la mayor urbe del estado de Minnesota que denuncien cualquier caso de detención de menores.

La ciudad hace frente desde hace semanas a la denominada Operación 'Metro Surge', ejecutada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y por el ICE. La campaña ha dejado hasta el momento más de 3.000 arrestos, según cifras oficiales, así como la muerte a tiros de dos estadounidenses a manos de agentes federales y la detención de dos menores de 5 años y 2 años, que se encuentran detenidos con sus respectivos progenitores.