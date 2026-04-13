Más de 30 millones de personas de 162 países en riesgo de pobreza por la guerra en Oriente Próximo, alerta la ONU

Archivo - Cliente y comerciante en un mercado en Seiyun,Yemen - Europa Press/Contacto/Mohammad Bashir Aldaher

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha alertado de que la guerra en curso en Oriente Próximo, desatada hace más de un mes por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, podría empujar a la pobreza a más de 30 millones de personas en 162 países.

Así lo ha señalado el organismo en una nueva proyección difundida este lunes, cuando el conflicto entra en su sexta semana y "pese" al alto el fuego de doce días alcanzado la semana pasada por Washington y Teherán. Los efectos de la guerra están pasando de una fase "aguda" a una "prolongada" a medida que continúan las hostilidades por lo que, "en el peor de los escenarios, hasta 32 millones de personas adicionales podrían caer en la pobreza".

El impacto del conflicto se concentra en los países directamente afectados por el conflicto, como Líbano o Irak, y aquellos dependientes de la energía importada, mientras que el PNUD ha advertido de efectos "negativos significativos a largo plazo en los países más pobres", incluso en aquellos más alejados de la guerra en curso.

"La guerra es desarrollo en sentido inverso. Un conflicto puede deshacer en semanas lo que los países han construido durante años (...). El impacto de la escalada del conflicto en Oriente Próximo no se limita a los países directamente afectados, sino que recae de forma desproporcionada en aquellos con menor margen fiscal para absorber el aumento de los precios de la energía y los alimentos", ha señalado el administrador del PNUD, Alexander de Croo.

"En estos países, la crisis obliga a tomar decisiones imposibles entre estabilizar los precios hoy o financiar la salud, la educación y el empleo. Eso es inaceptable y evitable. Actuar con anticipación en materia de políticas es fundamental", ha agregado el ex primer ministro belga.