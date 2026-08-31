Más de 300 médicos presentan su renuncia en Paraguay en apoyo a la huelga sanitaria

Manifestación de médicos en Paraguay - SINAMED

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 médicos de hospitales públicos de Paraguay han presentado su renuncia en apoyo a la huelga sanitaria iniciada hace una semana para exigir mejoras en el sistema público sanitario del país sudamericano.

"Esto no es extorsión, esto es una manifestación de insatisfacción del gremio médico. Lo que queremos nosotros es que reaccionen, que den una respuesta, por la población y también por nosotros", ha explicado la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rosanna González, citada por la prensa paraguaya.

González y otros médicos se presentaron este lunes en la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para entregar una nota de renuncia.

"Yo tengo mi consultorio, voy a ser un médico de barrio y voy a ganar más de lo que me paga esta gente", ha apuntado el doctor Ernesto Waldemar Argüello Duarte, cirujano pediátrico en el Hospital de Trauma y en el Hospital Acosta Ñu, con el argumento de que "plata hay donde no se roba".

En respuesta, el director de Gabinete de Salud Pública, Juan Marcelo Estigarribia, ha explicado que tendrán que examinar la documentación presentada, pero que no se aceptan notas colectivas al no existir un contrato colectivo de trabajo.

Además, Estigarribia ha criticado la postura "arbitraria" de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, que ha amenazado con la expulsión de sus asociados si éstos aceptan los cargos que queden vacantes tras las renuncias.

Los médicos reclaman un aumento de la remuneración y mejores condiciones laborales, material médico en los hospitales y el pago de festivos trabajados. En concreto, plantean elevar el salario de 5 a 8 millones de guaraníes --de 724 a 1.163 euros-- y reducir la temporalidad y precariedad de los contratados. La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, ha argumentado que es "poco aplicable" la demanda de los médicos.