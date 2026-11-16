Más de 340.000 personas han huido de sus hogares desde la reanudación en agosto de los combates en Yemen

Imagen de archivo de un bombardeo sobre Saná (Yemen), a 9 de noviembre, en imagen de archivo - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reanudación de las hostilidades a finales de agosto en Yemen entre la insurgencia hutí y el Gobierno yemení en Adén (con la colaboración de Arabia Saudí) ha dejado ya más de 340.000 desplazados y 70 civiles muertos, según las últimas estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los niños representan la mitad de los muertos y una tercera parte de las víctimas totales (muertos y heridos) verificadas hasta ahora, aunque Naciones Unidas avisa de que se tratan de las estimaciones más conservadoras posible y es probable que "el número real de víctimas sea mucho mayor".

Dos terceras partes de los desplazados han huido de la gobernación de Taiz, uno de los epicentros de los combates, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La asistencia de emergencia de la ONU, "a pesar de las limitaciones", ha llegado ya a más de 270.000 personas desplazadas (aproximadamente dos tercios de todos los desplazados) y más de 202.000 han recibido dinero en efectivo de emergencia.

Un caso particularmente grave ocurre en la gobernación de Lahj, donde los enfrentamientos han llegado al campo de refugiados de Kharaz, poniendo en grave riesgo a unos 9.600 desplazados. Cientos de familias ya han huido de los combates dentro y alrededor del campo, y las hostilidades están limitando aún más la capacidad del ACNUR y sus socios para brindar protección y asistencia.