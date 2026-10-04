Más de 400 institutos permanecerán cerrados este lunes en medio de la ola de protestas estudiantiles

Manifestación del Sindicato de Estudiantes de París en la plaza de la República de París - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 institutos de toda Francia estarán cerrados este lunes en medio de las movilizaciones de estudiantes de secundaria para protestar por la falta de personal y recursos y que han derivado en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hay más de 5.000 detenidos desde el pasado lunes.

El Ministro de Educación ha denunciado además que 24 centros han sido "saqueados o incendiados" desde el inicio del movimiento de protesta. "Fueron atacados deliberadamente. El movimiento ha sido secuestrado por individuos violentos", ha declarado este domingo el ministro de Educación, Édouard Geffray.

Además, ha asegurado que hasta 78 "trabajadores de la educación nacional" habían resultado heridos, en la mayoría de los casos por actos de personas "ajenas" a los centros.

La contundente respuesta policial ha sido muy criticada desde la izquierda política, con el partido La Francia Insumisa a la cabeza criticando la falta de respuesta de las instituciones ante las demandas estudiantiles.

"El Gobierno dispone de poco tiempo para encontrar una solución a la crisis. Resulta difícil creer que sea capaz de hacerlo. Por lo tanto, es mejor organizarnos para apoyar este periodo de movilización y despertar político, abriendo así el camino hacia 2027", ha planteado el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

Las críticas a la actuación policial han sido a su vez censuradas desde el Gobierno. "Las fuerzas de seguridad de la República no reprimen a la juventud, sino que protegen y orientan a los alumnos y estudiantes que desean expresar pacíficamente sus demandas", ha explicado el ministro del Interior, Laurent Núñez.

"Intervienen con firmeza y sin demora para detener los daños, la violencia y los abusos cometidos por los alborotadores, con proporcionalidad", ha añadido.

Las protestas comenzaron con una huelga de profesores el 17 de septiembre en el Instituto Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París. Los docentes protestaban por la falta de personal y recursos y el alumnado se sumó a la demanda y bloqueó el centro. Dos semanas después, la movilización estudiantil se había extendido por toda Francia.

Partidos y sindicatos de izquierda han hecho un llamamiento a sumarse a las protestas mientras desde el Gobierno de centro la respuesta por el momento se reduce a unas intervenciones policiales que se han saldado con más de 5.000 arrestos y 1.747 detenciones, la gran mayoría menores de edad.