Más de 50 muertos por los últimos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos 52 personas han muerto en la última escalada de violencia entre Tailandia y Camboya, con 35 víctimas mortales del lado tailandés --19 militares y 16 civiles-- y 17 civiles del lado camboyano, según han anunciado este miércoles las autoridades de ambos países.

El Ministerio de Defensa tailandés ha actualizado la cifra tras confirmar la muerte de otros dos militares en una serie de enfrentamientos en zonas de la frontera cercanas al distrito de Phanon Dong Rak, en la provincia de Surin, donde las tropas camboyanas tratan de avanzar hasta posiciones reclamadas por las fuerzas tailandesas.

Los dos militares fallecidos durante las últimas 24 horas han sido identificados como Samroeng Klangprakome y Panuphat Saosa, que formaban parte del tercer cuerpo de infantería del 23º regimiento de las Fuerzas Armadas, según informaciones de la cadena PBS.

Las tropas tailandesas han indicado que de momento no han podido recuperar sus cuerpos dado que las fuerzas camboyanas siguen atacando las inmediaciones del templo de Ta Kwai, situado en la frontera y que ha sido recuperado recientemente por Tailandia.

Asimismo, han afirmado que han logrado tomar Chong Anh Ma, en el distrito de Nam Yuen, en la provincia de Ubon Ratchathani, donde han colocado una bandera tailandesa tras días de enfrentamientos. Allí, han derribado una estatua ecuestre construida por Camboya "cuando ocuparon la zona", tal y como ha alertado el Ejército.

Este mismo miércoles, las autoridades tailandesas han puesto sobre la mesa tres condiciones para lograr un alto el fuego entre las partes después de que el acuerdo firmado hace dos meses en Malasia no surtiera efecto.

Bangkok ha indicado así que es Nom Pen quien "debe declarar el fin de los enfrentamientos, demostrar un compromiso verificable con la paz y acceder a cooperar en el desminado de las zonas fronterizas antes de que comience cualquier tipo de contacto significativo".

Además, ha rechazado las "declaraciones falsas" de Camboya ante la ONU, donde ha acusado a Tailandia de incurrir en su territorio, y ha acusado a las fuerzas camboyanas de perpetrar ataques "crueles" contra civiles. "Esto socava el espíritu de las relaciones bilaterales", asegura el Gobierno tailandés.

ATAQUES TAILANDESES

El Ministerio de Defensa de Camboya, por su parte, ha acusado a las fuerzas tailandesas de seguir atacando el territorio "en cuatro frentes": los de Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Thma Da y Preah Vihear.

Es por ello que ha acusado a Tailandia de buscar la "invasión" y la "ruptura de la soberanía e integridad territorial" de Camboya, al tiempo que ha rechazado que sus acciones respondan a una cuestión de "autodefensa", como defiende Bangkok.

El ministro de Información, Neth Pheaktra, ha asegurado que Talilandia "no solo ha lanzado ataques contra las tropas camboyanas que defienden la soberanía de su país y su integridad territorial sino también contra civiles e infraestructura civil". Así, ha vuelto a recalcar que el territorio está siendo "invadido".