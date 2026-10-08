Más de 500 arrestos y casi 50 policías heridos en las nuevas movilizaciones estudiantiles del jueves

Imagen de archivo de una protesta de estudiantes en Anglet, Francia, a 8 de octubre de 2026 - Jules Buon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior francés ha estimado que al menos 504 personas han sido detenidas y 48 agentes de Policía han resultado heridos durante las movilizaciones estudiantiles de este jueves, que han sacado casi 80.000 jóvenes y docentes a las calles del país para exigir una reforma integral de la educación secundaria.

En un comunicado, Interior avisa de que la violencia se está recrudeciendo. El titular de la cartera, Laurent Nuñez, "condena enérgicamente esta violencia y elogia la labor de los agentes que frustraron sistemáticamente estos actos" tras denunciar un "aumento de la violencia urbana", aunque sin incidentes graves y siempre "al al margen de las protestas estudiantiles pacíficas, menoscabando su legítima expresión".

Interior estima en unos 24.500 los estudiantes concentrados en la plaza de la Bastilla de París, a falta de estimaciones de los sindicatos, durante una tarde caracterizada por la intervención de los cañones de agua de los antidisturbios contra los jóvenes reunidos en la simbólica plaza de la capital francesa, si bien tampoco hay constancia de incidentes graves.