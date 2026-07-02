Más de 50.000 ucranianos pasan la noche refugiados en el Metro de Kiev ante la oleada de ataques rusos

Archivo - Civiles se refugian en el metro de Kiev durante un ataque a gran escala con drones y misiles rusos en noviembre del año pasado. - Europa Press/Contacto/David Tache - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 50.000 ucranianos se refugiaron en estaciones del Metro de Kiev la pasada noche, considerada la cifra más alta desde la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, donde acudieron en busca de refugio ante la última oleada de ataques rusos a gran escala contra la capital ucraniana, que ha dejado al menos 20 muertos y más de 80 heridos.

"La noche del 1 de julio, durante el intenso bombardeo de la capital, 52.500 personas se encontraban en las estaciones de metro, entre ellas casi 4.500 niños. Según Metro de Kiev, esta es la mayor cantidad de personas que se refugiaron en el metro durante un ataque aéreo nocturno en los últimos años", ha informado este jueves el Ayuntamiento de la capital ucraniana en un comunicado.

Las autoridades ucranianas han informado de que 46 estaciones de la red de transporte público de Kiev funcionan como refugios ante las alertas aéreas. Durante estas situaciones, todos los vestíbulos permanecen abiertos al público sin excepción.

Según recomiendan, es mejor llegar a la estación antes de que cierren los accesos, así como informar al personal de la estación de que se quiere pasar la noche a resguardo, considerándose más seguro situarse en los andenes de las estaciones.

A los ciudadanos ucranianos se les pide acudir con ropa de abrigo, mantas y colchonetas para dormir, así como ir provistos de medicamentos personales, agua y productos de higiene.