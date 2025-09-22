Más de 70 diputados iraníes piden la fabricación de una bomba nuclear

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, asiste a una sesión en el Parlamento - Icana/ZUMA Press Wire/dpa

TEHERÁN 22 Sep. (DPA/EP) -

Más de 70 diputados iraníes han suscrito una carta para pedir al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y a otras altas autoridades medidas para fabricar armas nucleares, un temor recurrente que ha llevado a Israel y Estados Unidos a lanzar este mismo año varias rondas de bombardeos sobre Irán.

La petición, apoyada por 71 de los 290 miembros del Parlamento, aboga por una revisión de la doctrina de defensa de Irán al albor de la actual situación de seguridad en Oriente Próximo, según informan medios iraníes. Israel, sostienen, está "al borde de la locura", con ataques indiscriminados en los que no estaría respetando sus "obligaciones internacionales".

Al menos hasta ahora, Teherán siempre ha defendido que su industria nuclear sólo tiene fines pacíficos e incluso esgrime una 'fatua' del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que prohíbe expresamente el desarrollo de armas atómicas en la república islámica.

Estados Unidos, que en 2018 se desmarcó del histórico acuerdo nuclear suscrito con Irán en 2015, duda en cambio de las intenciones del régimen iraní y utiliza como pruebas los sucesivos informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que acreditan un aumento del arsenal de uranio enriquecido.