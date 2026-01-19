Más de un centenar de hospitalizados por una intoxicación alimentaria durante una boda en India

Imagen de archivo de una ambulancia en India. - Europa Press/Contacto/Umar Farooq

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han sido hospitalizadas en India tras sufrir una intoxicación alimentaria durante una ceremonia tradicional celebrada antes de la boda en el distrito de Thane, en el estado indio de Maharashtra.

Las fuerzas de seguridad, que han alertado de que la cifra de afectados podría ascender a los 125, han explicado que el encargado de suministrar la comida para dicho evento está siendo interrogado por los agentes en la Comisaría de Khadakpada, según informaciones de la cadena de televisión NDTV.

El incidente se produjo durante la llamada como "ceremonia del haldi", un evento en el que se extiende una pasta con cúrcuma por el cuerpo de los novios para desearles purificación, prosperidad y buena salud justo antes de la boda. Sin embargo, muchos de los invitados comenzaron a sentirse indispuestos y vomitaron durante la ceremonia.

Cientos de personas han tenido que ser trasladadas a hospitales de la zona con náuseas y fuertes dolores abdominales, donde están recibiendo asistencia médica. Las autoridades han abierto una investigación al respecto y han indicado que se "analizarán pequeñas muestras de la comida que se consumió" durante el evento.