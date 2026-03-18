Más de una decena de muertos y ocho heridos en una nueva oleada de ataques israelíes contra Líbano

Ataques aéreos contra Líbano. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas en los últimos ataques aéreos lanzados en la noche de este martes por el Ejército de Israel contra distintos puntos de Líbano, en el marco de la última ofensiva israelí oficialmente dirigida contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que se salda ya con cerca de 900 muertos y más de un millón de desplazados.

Según el recuento inicial dado a conocer por el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA, en un ataque contra un edificio de la localidad de Habush, en el distrito de Nabatiye, al sur del país, tres ciudadanos han muerto y otro ha resultado herido, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de ocho personas desaparecidas.

En ese mismo distrito, pero en la localidad de Jebchit, también han perdido la vida por cuenta de los ataques israelíes al menos cuatro ciudadanos de origen sirio, de acuerdo con las referidas fuentes.

Por su parte, en la localidad de Baalbek, situada a unos 86 kilómetros al este de Beirut, capital del país, otro ataque se ha saldado con al menos cuatro muertos y siete heridos.