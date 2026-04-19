Más de una decena de países árabes y musulmanes condenan el nombramiento del embajador israelí en Somalilandia

Archivo - Imagen de archivo de la poblacion desplazada por la sequía en Somalilandia - Europa Press/Contacto/Medyan Dairieh - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de países árabes y musulmanes, con Arabia Saudí, Egipto, Pakistán o Turquía a la cabeza, han declarado su repulsa al nuevo nombramiento de un embajador israelí para Somalilandia en un avance diplomático más tras el reconocimiento de independencia que Israel otorgó el año pasado al estado separatista somalí.

Con su decisión de diciembre, Israel se convirtió en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que validó la autoproclamación de independencia de Somalilandia de 1991. El estado somalí, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, no gozaba de ningún tipo de reconocimiento en la ONU hasta entonces.

El reconocimiento israelí tenía un enorme componente geoestratégico, como recordaron en su momento, porque la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.

Tras conocer la designación del diplomático, Arabia Saudí, Egipto, Sudán, Libia, Bangladesh, Argelia, Palestina, Turquía, Indonesia, Pakistán, Kuwait y la propia Somalia declararon que se trata de "una flagrante violación de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la República Federal de Somalia".

"Los inistros reafirman su rechazo inequívoco a toda medida unilateral que menoscabe la unidad de los Estados o vulnere su soberanía" y "subrayan su firme e inquebrantable apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia, así como a sus legítimas instituciones estatales, únicas representantes de la voluntad del pueblo somalí".

"Los ministros subrayan además que tales acciones constituyen una flagrante violación de los principios del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Acta Constitutiva de la Unión Africana, y sientan un precedente peligroso que corre el riesgo de socavar la estabilidad en el Cuerno de África, lo que repercute negativamente en la paz y la seguridad regionales en su conjunto", han concluido.