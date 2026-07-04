Más de un millar de bomberos combaten el incendio de Vouzela (Portugal)

Archivo - Bomberos en Portugal (archivo) - Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de bomberos trabajan ya en la extinción del incendio declarado hace dos días en el municipio portugués de Vouzela, en el centro-norte del país, donde trabajan ya 120 bomberos enviados desde España.

Dos personas han resultado heridas debido al incendio, que ha consumido hasta el momento al menos 12.000 hectáreas en medio de una grave ola de calor que afecta a toda la península Ibérica, según los datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (SEIIF).

Un hombre que de 55 años que combatía las llamas durante la noche sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y otro de 34 años se cayó de una furgoneta mientras transportaba agua y sufrió una lesión en la cabeza, informa la prensa portuguesa. Las llamas han sobrepasado ya el término municipal de Vouzela y se extienden ya por los concejos de Águeda, Oliveira de Frades y Tondela.

La Cámara de Tondela ha activado el Plan Municipal de Emergencia y Protección Civil para la evacuación preventiva de dos aldeas de la sierra del Caramulo: Matadegas y Mançores, pertenecientes a la Unión de Municipios de São João do Monte y Mosteirinho.

La Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) ha destacado que el combate del incendio evoluciona "favorablemente" gracias al descenso de las temperaturas, la humedad y la menor intensidad del viento durante la noche.

AYUDA INTERNACIONAL

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha informado de que los 120 militares y 45 medios "trabajan en varios puntos de la zona afectada, realizando misiones de ataque directo al frente de llama, perimetración con maquinaria pesada y defensa de áreas para proteger viviendas cercanas".

La Comisión Europea ha confirmado la activación del Mecanismo de Protección Civil para la movilización de medios desde España y ha anunciado que tres aviones más llegarán a la zona del incendio procedentes de España e Italia. Los nuevos aparatos podrían comenzar a trabajar en la mañana del domingo por cuestión de logística, aunque no se descarta que operen ya desde la tarde del sábado.

El Gobierno luso ha solicitado dos aviones anfibios Canadair a España, dos más a Italia y dos a Marruecos al amparo de los acuerdos bilaterales, aunque por el momento solo España e Italia han respondido a la petición. "La decisión no se ha tomado porque nuestras capacidades estén agotadas, sino porque todo nuestro territorio está en riesgo y es más apropiado pedir refuerzos de nuestros aliados" para evitar así trasladar recursos dentro del país dejando zonas desprotegidas, ha argumentado el primer ministro luso, Luís Montenegro.

También se ha activado un grupo de Intervención de Rescate Animal (IRA) que participa para ayudar a los bomberos en operaciones de retirada de animales.