Más de un millón de personas se manifiestan en Bangladesh en apoyo a Gaza

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un millón de personas han tomado este sábado las calles de Daca, la capital de Bangladesh, en solidaridad con la población palestina de la Franja de Gaza y para comprometerse con el boicot a los productos y organizaciones proisraelíes.

"¡Palestina libre!", "Alto a la agresión israelí" o "Boicot a los productos israelíes!" han sido algunas de las consignas de los manifestantes concentrados en la Marcha por Gaza, según recogen medios árabes.

El Movimiento de Solidaridad con Palestina de Bangladesh ha convocado la marcha, que ha contado con el apoyo de diversas organizaciones políticas y civiles.

El manifiesto final incluye cinco puntos: la petición de que los responsables israelíes sean juzgados en los tribunales internacionales, que se denuncie como genocidio la ofensiva militar, que se vuelva a las fronteras anteriores a 1967, que Jerusalén sea reconocida como parte del Estado palestino y que se garantice la seguridad y la soberanía del Estado palestino.

El manifiesto pide además cortar toda relación económica, militar y diplomática con Israel e "imponer un bloqueo comercial y sanciones al Estado sionista".

A nivel local, el manifiesto compromete a los asistentes a "boicotear cada producto, empresa y organización que apoye la ocupación de Israel". "Vamos a empezar desde nuestras casas, desde nuestro discurso, para dejar la impronta en la historia, la educación, la economía y la sociedad", ha destacado el director del diario 'Amar Desh', Mahmudur Rahman, editor of the Amar Desh daily newspaper, who helped organize the event.

"Ha sido una manifestación enorme, pero pacífica. Es un ejemplo para el mundo entero. Ha sido pacífica y en favor de la humanidad", ha destacado Rahman en declaraciones al portal Arab News.

Los convocantes piden además reinstaurar el veto a la entrada de israelíes retirado en 2021 por el gobierno de la primera ministra Sheij Hasina, derrocado el año pasado tras una serie de movilizaciones populares.