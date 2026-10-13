Mauricio declara el toque de queda tras los peores disturbios de los últimos 25 años en el archipiélago

Archivo - Imagen de archivo de la población de las islas Mauricio - Ben Birchall/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del archipiélago de Mauricio han anunciado este martes el comienzo de un toque de queda de unas 12 horas para contener la peor ola de disturbios desde hace 25 años.

Lo que comenzó en principio como una protesta contra el coste de la vida acabó degenerando en un enfrentamiento abierto con las fuerzas de seguridad, acusadas de herir a tiros el pasado viernes por la noche a una joven de 27 años.

En un discurso televisado este martes, el primer ministro Navin Ramgoolam ha anunciado la puesta en marcha del toque de queda a partir de las 20.30 de esta tarde-noche hasta las 06.00 del miércoles en 15 regiones del país, la capital, Port Louis, incluida.

En su discurso, el mandatario ha culpado de los incidentes a "un grupo de personas que están incitando al odio y la violencia" y cuyo único objetivo es "fomentar la tensión en el país, perturbar el orden público y la paz".

El gabinete celebrará otra reunión el miércoles a las 14.30 horas para evaluar la situación. "Estas personas se están preparando para causar disturbios de nuevo", ha afirmado, de ahí la necesidad de esta decisión.

El tiroteo está siendo investigado. El agente que efectuó el disparo que hirió a la mujer, Elodie Thomas, ha sido detenido y acusado formalmente. "Todos tenemos presentes las imágenes de violencia inaceptable: comisarías ardiendo, lugares saqueados, vehículos policiales atacados", declaró Ramgoolam. "Todo esto es inaceptable".