Mauricio prorroga un día el toque de queda y cierra colegios tras una repetición de los disturbios

Policías desplegados en Saint Croix, a las afueras de Port Louis (Mauricio) a 12 de octubre de 2026 - Chen Shaohua / Xinhua News / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del archipiélago de Mauricio han prorrogado este miércoles el toque de queda anunciado en la víspera y cerrado los colegios durante el resto de la semana para intentar contener la peor ola de disturbios desde hace 25 años.

Lo que comenzó en principio como una protesta contra el coste de la vida acabó degenerando en un enfrentamiento abierto con las fuerzas de seguridad, acusadas de herir a tiros el pasado viernes por la noche a una joven de 27 años.

A pesar del primer toque de queda, la Policía del archipiélago ha confirmado "algunos incidentes en ciertas partes de la isla durante la noche", así como varios arrestos.

El toque de queda de este miércoles comenzará a las 20.30 hasta las 05.00 del jueves, según un nuevo comunicado del Gobierno en el que matiza que los únicos colegios que permanecerán abiertos serán los que hagan exámenes internacionales.

El primer ministro Navin Ramgoolam anunció ayer el toque de queda para 15 regiones del país, la capital, Port Louis, incluida, tras acusar de los incidentes a "un grupo de personas que están incitando al odio y la violencia" y cuyo único objetivo es "fomentar la tensión en el país, perturbar el orden público y la paz".

El tiroteo está siendo investigado. El agente que efectuó el disparo que hirió a la mujer, Elodie Thomas, ha sido detenido y acusado formalmente. "Todos tenemos presentes las imágenes de violencia inaceptable: comisarías ardiendo, lugares saqueados, vehículos policiales atacados", declaró el martes Ramgoolam. "Todo esto es inaceptable".